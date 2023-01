Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti | proroga per tutto il 2023 | cos’è | chi ne ha diritto

Today.it

LE ALTRE PARTITE Ma il capitolonon è l'unico toccato ieri da Meloni. 'Nell'ultimo decreto -... Potrebbe trattarsi del rifinanziamento delda 60 euro scaduto a novembre, anche se non si ...Infine, il decreto include un'altra novità, ossia la proroga fino al 31 dicembre 2023 delda 200 euro. Bonus benzina da 200 euro prorogato fino a marzo: a chi spetta Dal bonus carburante sono escluse le amministrazioni pubbliche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 15 del ...In meno di un’ora sono finiti i bonus sulla piattaforma del Mise. Ancora disponibili quelli per le elettriche Completamente andati a ruba i 5 milioni di euro messi a disposizione dal Governo per l’acq ...