Bonus benzina | anche i lavoratori autonomi con dipendenti possono riconoscerlo

Mentre dal Governo arriva la notizia di una conferma deiper i primi tre mesi del 2023, dall' Agenzia delle Entra arrivano nuovi chiarimenti sulla platea di datori di lavoro che possono riconoscere i buoni carburante che, fino a 200 euro, non ...da 200 euro per i dipendenti In buona sostanza il2023 è speculare al buono carburante previsto dal dl 21/2022 , introdotto a marzo dell'anno scorso. La mission è aiutare ... Bonus benzina prorogato, oggi l'incontro con i sindacati Benzina, bonus da 200 euro per i dipendenti: come richiederlo e a chi spetta, la misura è è speculare al buono carburante previsto dal Dl 21/2022 ...Bonus benzina esentasse per i dipendenti prorogato per tutto il 2023. Lo annuncia Palazzo Chigi: «Il Consiglio dei ministri è intervenuto per approvare alcune modifiche al decreto-legge, già deliberat ...