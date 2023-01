Bonelli mostra le zucchine contro il governo | il web lo massacra | “Le ha raccolte Soumahoro?” video

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Scene surreali, ieri, alla Camera, con la proteste delle opposizioni per il Decreto Aiuti Quater e i Verdi, quelli che hanno fatto eleggere Aboubakarsalvo poi rinnegarlo dopo l’esplosione degli scandali, a improvvisare una protesta “vegetariana”il caro prezzi che sarebbe colpa del. Il capogruppo Angelohato ortaggi,e lattegli aumenti dei prezzi dei generi alimentari mentre i deputati del M5Svano cartelli “vergogna”il caro carburante. Infine i deputati di Alleanza Verdi-Sinistra hannoto le mani dipinte di nero al termine della votazione, non si capisce bene perché. La protesta dicon le...

Tra chi si è espresso contro il nuovo pacchetto di misure del governo Meloni c'è sicuramente il deputato dell' Alleanza Verdi e Sinistra e co - portavoce di Europa Verde Angelo. Che per ...Facendo vedere i cibi portati in Aula,ha detto il prezzo di ognuno: 'L'aumento dei generi alimentari è diventato terrificante a causa della crisi energetica che il governo non vuole ... Angelo Bonelli, leader dell'Alleanza Verdi Sinistra, sfodera una zucchina in Aula alla Camera dei deputati e riesce così ad attirare su di ...