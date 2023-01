Bonelli Avs | ' Sinistra divisa? Continuiamo a farci del male'

Agenzia askanews

Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato di, in un'intervista all'AdnKronos ha parlato delle prossime elezioni regionali nel Lazio e sulla possibilità che la spaccatura dell'Alleanza ...... Angelo, che nel bel mezzo della sua dichiarazione di voto finale sul provvedimento ha ... "Non gestiamo noi il prezzo, sciopero confermato" Non contenti, i rappresentanti sempre del gruppo... Lazio, Bonelli (Avs): nostra proposta valore in più D'Amato «Una forma morettiana alla Ecce Bombo del voler continuare a farsi del male. E mentre litighiamo, si rischia di far vincere la destra alla Regione Lazio. Si poteva trovare una giusta mediazione progra ...Se ne sono viste davvero di tutti i colori ieri, nell'Aula della Camera, in occasione del via libera definitivo da parte dell'Assemblea al ...