Bonazzoli e gli altri | i tanti attaccanti in partenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La prima cessione ha già portato effetti, per sé e per la squadra: Ciccio Caputo ha lasciato la Sampdoria e ad Empoli sembra essersi ritrovato. Dopo di lui, sonoglisulla lista dinel mercato invernale. Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sui nomi. Il primo è Federico, «che piace anche alla Lazio e non solo alle pericolanti». La lista è lunga, «tutta gente che finora non ha avuto, in questa stagione, particolare feeling col gol: Lasagna, Henry, Botheim, Valencia, Shomurodov, Borini, Verdi, Brekalo, Vignato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

