(Di venerdì 13 gennaio 2023) Stefano, secondo i sondaggi, è il favorito numero uno per la corsa alla segreteria del Pd . In un'iniziativa in Toscana, l'attuale presidente della regione Emilia Romagna ha parlato della ...

Stefano, secondo i sondaggi, è il favorito numero uno per la corsa alla segreteria del Pd . In un'iniziativa in Toscana, l'attuale presidente della regione Emilia Romagna ha parlato della ...Mentre il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd Stefano... Per questol'invito al ministero dei Trasporti a una valutazione della nostra proposta sul ... Bonaccini (Pd): “Rinnoviamo la classe dirigente, ma non parliamo di rottamazione” “Rottamazione è una parola che non ho mai usato. Gli unici sei mesi che sono stato in un gruppo dirigente nazionale è stato circa dieci anni fa, in segreteria con Renzi. Non trovate una mia dichiarazi ...Roma, 13 gen. (askanews) - Il gruppo dirigente Pd deve essere rinnovato, 'ogni tanto si può essere sostituiti', ma è sbagliato parlare ...