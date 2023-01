Bomba-Imu | valanga di rimborsi | come chiedere la cifra record

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) UnadiImu per migliaia di famiglie italiane. Qualche anno fa infatti diversi coniugi avevano pagato l'imposta sugli immobili perché residenti in due diverse case. Su una, considerata la prima casa era scattata l'esenzione, sulla seconda invece no. Ebbene adesso cambia tutto. Per gli anni che vanno dal 2017 al 2022 infatti sono previsti deiimmediati che però andranno richiesti dal singolo contribuente. Per essere chiari il rimborso dell'Imu spetta ai coniugi o gli uniti civilmente che possiedono due diverse abitazioni principali nello stesso comune o in comuni differenti. C'è una sola condizione da rispettare: dimostrare che entrambe le case siano residenze principali.fare? Basterà ad esempio mostrare le utenze di luce, acqua e gas che testimoniano la reale permanenza ...