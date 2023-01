Bomba di gelo e neve sull’Italia | l’inverno vero è arrivato | le previsioni dal weekend

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sta per arrivare ilinverno: queste giornate di tardo autunno saranno un lontano ricordo tra qualche ora. Infatti un’ondata die freddo sta per attraversare l’Italia. Il tutto a causa di una sciabolata di aria gelida proveniente dall’Artico e dalla Scozia che dilagherà sul Mediterraneo almeno per le prossime tre settimane e abbasserà di molto le temperature. Già dall’inizio della prossima settimana le massime si manterranno su livelli più decisamente invernali (tra i 5 e i 10 gradi al nord e al centro), mentre le minime saranno vicine agli zero al Nord, sui 6-7 gradi al Centro e sui 10°C al Sud. Un anticipo di quella che sarà la vera e propria sciabolata artica che inizierà ad aggredire l’Italia da martedì 17 gennaio con une proprio crollo delle temperature sia delle massime che delle minime. ...

leggo.it

diprevista nel prossimo weekend Per lunedì 16 gennaio sono previste precipitazioni in Veneto e dalla Toscana fino alla Calabria; da martedì a giovedì è atteso invece maltempo forte su ...... scendi Re del Cielo, vieni in questa grotta al freddo e al, tra Gesù Bambino e l'Uomo Nero". ... il nome Enola Gay, piazzato dopo le parole "amore atomico", evoca sia l'aereo che sganciò la... Meteo, le previsioni: bomba di gelo in arrivo, da domenica sarà inverno vero Sta per arrivare l’inverno. Nei prossimi giorni sono previsti freddo, neve e un brusco calo delle temperature. Ecco dove. Arriva il gelo in Italia. Il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare… Leggi ...Tra 48 ore troveremo delle piogge al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, poi nella seconda parte della giornata il peggioramento investirà anche il Nord-Est con nevicate oltre i 500 metri sulle Alpi. Su ...