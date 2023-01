Bologna-Napoli | si riapre una trattativa

CalcioNapoli24

LE PARTITE Venerdì 13 gennaio- Juventus: ore 20.45 Sabato 14 gennaio Cremonese - Monza: ore ... ore 12.30 Torino - Spezia: ore 15.00 Udinese -: ore 15.00 Atalanta - Salernitana: ore 18.Ildopo 17 giornate è primo in classifica con 44 punti dopo 14 vittorie (7 in casa con Monza, Spezia, Torino,, Sassuolo, Empoli e Udinese), 2 pareggi (1 in casa con il Lecce) e 1 ... Gazzetta - Il Bologna ha chiesto Zerbin in prestito: la risposta del ... Il rendimento. Il Napoli dopo 17 giornate è primo in classifica con 44 punti dopo 14 vittorie (7 in casa con Monza, Spezia, Torino, Bologna, Sassuolo, Empoli e Udinese), 2 pareggi (1 in casa con il ...Ha provocato non poche polemiche la designazione di Doveri (con Mariani e Piccinini delegati al Var) per il big match della 18esima giornata di campionato tra Napoli e Juventus. Doveri ha diretto già ...