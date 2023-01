Blu è il nuovo album di Giorgia | data | tracklist e un duetto con Gemitaiz

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildiè Blu. La cantautrice romana lo ha appena annunciato sui social, con tanto di copertina,di uscita. Recentementeha pubblicato il singolo Normale, seconda anticipazione della nuova avventura discografica dopo Tornerai che oggi ha un nome e una. Blu sarà fuori il 17 febbraio 2023. Nella copertina, uno scatto di Brigitte Niedermair per un progetto grafico di Corrado Grilli, mostra la cantautrice riprodotta come l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, simbolo dell’arte rinascimentale. Di seguito ladeldi: 01 Meccaniche Celesti02 Normale03 Atacama04 Parole Dette Male05 Senza Confine06 Sì O No07 Se08 Ogni Chance ...

Primo tassello di unpercorso creativo dell'artista,¹ sarà disponibile nelle versioni CD standard, VINILE standard, CD autografato e Vinile, oltre che in digitale. Mentre da oggi, 13 ...

Nuovo album per Giorgia, una delle più grandi voci d'Italia sta per tornare con Blu, il 17 febbraio 2023, anticipato da Normale.