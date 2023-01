Blitz nel Casertano | sgominato clan camorristico | in arresto gli ‘eredi’ Ligato

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMisure cautelari in carcere per Pietro, Antonio e Felicia, i tre figli del capodefunto della camorra casertana Raffaele, sono state eseguite dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha disvelato la piena operatività dello storicoda sempre attivo nella zona di Pignataro Maggiore, nel, definita la Svizzera del. Unricostituitosi attorno alla figura di Pietro, che dopo la scarcerazione avvenuta qualche anno fa, ha ripreso in mano le redini della cosca fondata dal padre, iniziando a battere il territorio per le estorsioni e a minacciare eventuali concorrenti che volessero occupare lo “spazio criminale”. Almeno fino a questa ...

