Bitcoin alla conquista della borsa di Hong Kong

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – In una fase di grande difficoltà per le valute digitali, è, quella ad aver percorso finora più strada, a cercare di porsitesta del riscatto del settore. Lo fadi, uno dei centri finanziari più importanti del mondo, grazie a una collaborazione con Samsung Asset Management, il reparto investimenti del gigante sudcoreano. I due partner hanno programmato il lancio sul mercato di un pacchetto di ETF, un tipo di prodotto centrale nei portafogli dei piccoli investitori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il mercato delle criptovalute è ancora in ricerca di una metrica migliore della capitalizzazione ... è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall'... Questo mese il prezzo di BTC e le azioni di TSLA giocano a rincorrersi, ma finora Tesla sta siglando un rimbalzo più forte. Prima di iniziare a vedere come si può acquistare o vendere Bitcoin, capiamo che cos'è e qual è il suo valore.