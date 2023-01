Biglietti Salernitana-Napoli | aperta la prevendita | prezzi e info

CalcioNapoli24

- Napoli in vendita: l'annuncio del club L'U. S.1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 gennaio, saranno in vendita per quarantotto ore con ...Lamette in venditacon un sistema di prelazione per i possessori di granata card ma non può venderli solo attraverso questa modalità, perché significherebbe escludere un ... Biglietti Salernitana-Napoli in vendita: i prezzi L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 gennaio, saranno in vendita per quarantotto ore con diritto di prelazione per possessori di Granata Card ...ForzAzzurri.net - Salernitana-Napoli aperta la prevendita dei biglietti per la sfida in programma sabato 21 gennaio all’Arechi ...