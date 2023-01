Biathlon | Italia quinta nella staffetta maschile di Ruhpolding Vittoria della Norvegia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la 20 km individuale di mercoledì, oggi a, in Germania, per latappaCoppa del Mondodisi è disputata la4×7.5 km: l’di Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel ha chiuso al quinto posto.per ladavanti alla Germania ed alla Francia.prima frazione a dettare i ritmi al poligono è il francese Eric Perrot, che esce in testa dopo entrambe le sessioni di tiro, completate senza utilizzare ricariche. Daniele Cappellari perde subito contatto necessitando di due ricariche a terra, poi ne utilizza un’altra in piedi e completa le proprie fatiche in 14ma posizione a 48?3 dalla Francia. Quentin Fillon Maillet fa ...

E' una grande vittoria a Ruhpolding. Sulle nevi tedesche, Lisa Vittozzi conquista la prima vittoria stagionale nell'individuale femminile firmando una gara splendida chiusa con quattro zeri ai poligoni.