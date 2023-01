Biathlon | IBU Cup 2022-2023 | Hannah Auchentaller trionfa nell’individuale di Pokljuka! Marco Barale sesto

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Grandissima impresa didi 12,5 km di Pokljuka valevole per l’IBU Cupdi. Sulle nevi slovene l’azzurra non commette errori al tiro e, anche grazie a un ottimo passo sugli sci, chiude la prova in prima posizione (37:24.7 il suo tempo finale). Per la classe 2001 si tratta del primo successo in carriera in una gara individuale in questo circuito, il secondo considerando anche le prove a squadre. Seconda la tedesca Hanna Kebinger a 27”0 con il 18/20 al tiro (1+0+0+1), mentre chiude terza la francese Paula Botet a 30”5 con un errore nell’ultimo poligono (0+0+0+1). Questi invece i risultati delle altre azzurre in gara: ottava una buonissima Linda Zingerle a 1’58” dalla vetta (0+0+0+1), 20ma Martina Trabucchi a 2’32” (1+0+1+0), 27ma ...