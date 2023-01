Biasin su Napoli-Juventus | “Spero nel pareggio”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Manca sempre meno al big match tra; sulla partita è intervenuto anche il giornalista Fabrizio. Ecco le sue parole. Si avvicina sempre di più la sfida tra, vero e proprio big match del campionato e prima crocevia fondamentale della stagione. I partenopei, dopo il passo falso con l’Inter, devono vincere per dare una spallata (quasi) decisiva per lo scudetto; per i ragazzi di Allegri, invece, la possibilità di accorciare ulteriormente e aumentare le speranze di rimonta. Spalletti contro Allegri, due stili di gioco completamente diversi ma la stessa voglia di imporsi sull’avversario; ci aspetta un match molto interessante anche dal punto di vista tattico con due allenatori molto preparati. Sulla partita ha detto la sua anche Fabrizio, ...

#Gattuso - #Ancelotti, il saluto. pic.twitter.com/8qYlZjvSwc - Fabrizio(@FBiasin) January 11, 2023 Monica Scozzafava per il Corriere della Sera SALUTO RINO GATTUSO CARLO ANCELOTTI Una telefonata mai arrivata, una bugia anche mal ...Sulla partita della diciottesima giornata frae Juveha dichiarato che secondo lui non si tratta di una gara non è decisiva: ' Ne mancano altre venti. Tuttavia, questo ti fa capire ...Stasera andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus, partita che potrebbe delineare già il futuro di una delle due squadre e non solo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...