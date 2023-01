Bianca Balti | «Quando mia figlia decise di vivere con suo padre perché mi drogavo»

Corriere della Sera

A 14 anni il primo sabato sera fuori, un ragazzo la fa bere e poi la molesta. Da lì la scelta di diventare una 'cattiva ragazza'. La supermodella, icona di Dolce e Gabbana, si racconta e svela ...si è confessata in un podcast. La modella ha confessato il suo passato turbolento e il motivo per L'articoloconfessa perché la figlia scelse di vivere con il padre: ecco il ... Bianca Balti rivela: «Mia figlia scelse di vivere con il padre perché mi drogavo» La modella ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, quando la primogenita Matilde, che oggi ha 15 anni, scelse di trasferirsi dal padre, Christian Lucidi. «Non era pronta a perdonar ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...