Bianca Balti | “Perché pago gli alimenti ai miei ex” Il passato disfunzionale

(Di venerdì 13 gennaio 2023), top model di successo, ha deciso di mettersi “a nudo”, ripercorrendo il suo, e i momenti peggiori della sua vita. Ha scelto di farlo nel podcast di Luca Casadei, tornando indietro nel tempo e affrontando i suoi fantasmi e qualche scheletro nell’armadio. Oggi pulita, felice e libera, non è sempre stata così: ha parlato dei matrimoni, deglie del perdono della figlia Matilde, arrivato dopo anni e una situazione che lei stessa ha definitopaga gliai suoi ex In molti vivono mille vite, indossano mille maschere:di esperienze ne ha fatte, nel bene e nel male, non ultima la doppia mastectomia per prevenire qualsiasi ...

Corriere della Sera

Feste, droga, un'adolescenza turbolenta., modella, volto iconico di Dolce&Gabbana, si racconta senza filtri nel podcast "One more time" di Luca Casadei.cresce a Lodi, che ben presto inizia a starle stretta. "Il primo ..., super modella di 38 anni, ha rivelato che i suoi problemi con la droga e con gli uomini hanno spinto la sua prima figlia ad allontanarsi da lei e a scegliere di vivere con il padre. ... Bianca Balti rivela: «Mia figlia scelse di vivere con il padre perché mi drogavo» “Ho sempre sognato in grande, da quando ero piccola mi vedevo chissà dove”. Bianca Balti, 38 anni, si è raccontata a Luca Casadei, ripercorrendo tutta la sua vita nel podcast One More Time. “Il primo ...Dalla droga agli uomini, passando per la consapevolezza di madre, Bianca Balti si è raccontata senza filtri, svelando i lati oscuri della sua vita ...