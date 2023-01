Bianca Balti | “Mia figlia scelse di stare con il padre perché mi drogavo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Ho sempre sognato in grande, da quando ero piccola mi vedevo chissà dove”., 38 anni, si è raccontata a Luca Casadei, ripercorrendo tutta la sua vita nel podcast One More Time. “Il primo sabato sera fuori della mia vita, a 14 anni, un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta – ha raccontato -. Invece di dire ‘mai più’, dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza”. Poi il rapporto con la droga: “Era la prima volta: da questo momento ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe. Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era uno spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere”. Poi l’incontro con il mondo della moda. Si stabilisce prima a Milano, ...