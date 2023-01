Bianca Balti | “Mia figlia Matilde scelse di stare con suo padre perché mi drogavo”

Corriere della Sera

, top model di successo, ha deciso di mettersi "a nudo", ripercorrendo il suo passato, e i momenti peggiori della sua vita. Ha scelto di farlo nel podcast di Luca Casadei, tornando ...Feste, droga, un'adolescenza turbolenta., modella, volto iconico di Dolce&Gabbana, si racconta senza filtri nel podcast "One more time" di Luca Casadei.cresce a Lodi, che ben presto inizia a starle stretta. "Il primo ... Bianca Balti rivela: «Mia figlia scelse di vivere con il padre perché mi drogavo» Uno dei momenti più brutti nella vita di Bianca Balti Quando la figlia Matilde le disse apertamente di non voler vivere con lei ma col padre, a causa dello stile di vita della madre che, in passato, ...“Ho sempre sognato in grande, da quando ero piccola mi vedevo chissà dove”. Bianca Balti, 38 anni, si è raccontata a Luca Casadei, ripercorrendo tutta la sua vita nel podcast One More Time. “Il primo ...