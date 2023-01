Bertram Yachts Tortona | per Radosevic prima sfida da ex in Serie A contro Milano | “Dobbiamo giocare al 110% e lasciare in campo il cuore e le gambe”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dieci anni dopo la sua seconda e ultima stagione all’Olimpia, questa domenica Leon, nel quindicesimo turno dellaA UnipolSai 2022/23, affronterà per lavolta da avversario la formazione meneghina in un match del massimo campionato italiano. Protagonista di una stagione e mezzo sotto la Madonnina dal 2011 al 2013, con la canotta biancorossa il centro croato, oggi portacolori della, ha totalizzato 255 punti e 127 rimbalzi col 60% da due punti in 57 apparizioni nellalega nazionale, torneo questo dove, anche grazie al suo apporto,ha raggiunto la finale scudetto in una circostanza e i quarti di finale playoff nell’altra. “È una partita importante ma è una partita come le ...