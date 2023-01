Bernini | Via numero chiuso per l' accesso a Medicina

Superare il numero chiuso per entrare alla facolta' di Medicina ed anche per frequentare successivamente le scuole di specializzazione, vista la grande mancanza di medici in Italia, con oltre 50 mila ...il numero chiuso a Medicina. Il ministro dell'Università Annamaria(Forza Italia) prende il toro per le corna: mancano sempre più medici, sono almeno 20mila quelli che servirebbero; invece ...Superare il numero chiuso per entrare alla facolta' di Medicina ed anche per frequentare successivamente le scuole di specializzazione, vista ...Numero chiuso Medicina: verso l’abolizione Istituita una commissione per scegliere la soluzione migliore: gli ultimi aggiornamenti in merito all’accesso.