Bergamo e Brescia nella «bucket list» del New York Times 2023

Giornale di Brescia

Come, che sono finite dritte dritte tra le 52 destinazioni di viaggio da visitare nel 2023 selezionate dal New York Times . Il quotidiano d'oltreoceano colloca le due Capitali della ...sono state inserite - uniche in Italia - nella "bucket list" del New York Times 2023, la lista dei 52 luoghi che il quotidiano statunitense suggerisce di visitare prima della fine ... Anche il New York Times promuove Brescia e Bergamo nell'anno di Capitale della Cultura Le due città che quest'anno saranno capitale della cultura sono state inserite al 47esimo posto nella classifica dei 52 luoghi da visitare dal ...Inoltre: 4. BERGAMO E BRESCIA, CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA – La Capitale italiana della Cultura, un’idea lanciata nel 2014, vuole promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale italiano con ...