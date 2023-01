Benzinai | lo sciopero per ora resta | presto nuovo incontro con il governo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Leggi Anche Caro benzina, Meloni: 'Con taglio accise non ci sarebbero stati altri aiuti' - 'Resto convinta che servirebbe, ma bisogna fare i conti con la realtà' All'erano presenti la Faib, ...

Agenzia ANSA

La trattativa ha convinto ia "congelare"anche se il governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo. L'esecutivo ha preso atto del congelamento delloe ...Lodeiresta confermato per ora, ma il governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio. Secondo quanto si apprende al termine dell'incontro ... Benzinai in sciopero il 25 e il 26. Meloni: 'Nessuno scarica barile' - Cronaca Faib Confesercenti: "Gestori parte lesa, i dati del Ministero dell'Ambiente confermano aumenti in linea con il rialzo delle accise" ...Blocco equivale ad un atto di guerra contro i consumatori Roma, 12 gen. – “La decisione dei benzinai di proclamare due giorni di sciopero equivale ad un atto di guerra contro… Leggi ...