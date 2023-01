Benzinai furiosi | Scioperiamo Il governo li invita a Palazzo Chigi

Tiscali Notizie

"Per porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di ...Perché i distributori sonoLe misure tampone del sembrano così non riuscire a bloccare l'impennata dei . Ma la questione è: perché per il'aumento dei prezzi sarebbe un problema Non ... I benzinai furiosi con Meloni: sciopero il 25 e 26 gennaio. "Si ponga fine a questa ondata di fango" (Teleborsa) - Nessun passo indietro e avanti tutta con i controlli. E' questa la linea adottata dal governo Meloni in seguito alle polemiche sulla mancata proroga del taglio dslele accise, allo sciope ...Il Governo non taglia le accise, il costo della benzina torna a salire: la protesta dei gestori dei distributori, che annunciano lo sciopero ...