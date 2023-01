Benzina sul governo Meloni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Distributori sul piede di guerra: proclamati due giorni di sciopero il 25 e il 26 gennaio. L’esecutivo ritocca il decreto, ma per tagliare le accise servono più entrate Iva in quattro mesi

Il Fatto Quotidiano

...ha deciso e voluto Il caso dellaè solo uno, di fatto il primo. Se le promesse rimangiate diventassero molte, e tutte risultassero dolorose per i suoi elettori, che effetti avrebbero...Ora capisco che l'opposizione faccia il suo mestiere ma mistifica la realtà perchéprezzo dellasi dicono grandi ... “Il colpevole è il governo”: Conte smentisce Meloni sul caro-benzina e le accise – Video Mentre esplode la protesta sul prezzo della benzina, Stefano Massini riavvolge il nastro fino a quel 1935 in cui il Regime varò la prima accisa, per poi saltare indietro di quattro secoli, a quel “tum ...Non ci sono risorse finanziarie sufficienti per la ricostruzione post-sisma e l’emergenza dissesto idrogeologico ad Ischia. Sarà infatti di soli 40 milioni di euro totali ...