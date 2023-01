Benzina | su un pieno da 100 euro che percentuale va allo Stato? E ai gestori? Il raffronto tra Italia e Ue

Unda cento euro nel serbatoio dell'auto Quasi 60 finiscono nelle casse dello Stato. I restanti ... La maggior parte di ciò che spendiamo per mettere, non va nel serbatoio ma finisce in ...Aumenti delle bollette e dei generi alimentari ma soprattutto nessun taglio delle accise.e gasolio diventano 'oro' e fare ilè diventato un lusso. Iscriviti alla newsletterNota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...E' un tema che fa molto discutere quello del caro benzina. Negli ultimi giorni, infatti, diversi sono stati gli attacchi al Governo in merito alla decisione di non rinnovare il taglio sulle accise; ne ...