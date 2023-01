Benzina | Meloni fa mezza marcia indietro 48 ore dopo il decreto | sconti sulle accise se aumenta il prezzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Primadel governo, appena 48 oreiltrasparenza sui carburanti.le polemiche per lo stop aglie di fronte ai rincari suldel carburante, l’esecutivo riunito in Consiglio dei ministri ha stabilito che un taglio delleci sarà, se dovessere ildel greggio con conseguenti maggiori entrate Iva. Ieri sera la premier Giorgiasi è già spesa sui social in un video di 15 minuti. E in serata va in tv a reti unificate, su Rai e Mediaset, a difendere le scelte del governo sulla. Nella maggioranza, garantisce lei in tv, c’è “grande coesione”. Ma ...