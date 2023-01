Benzina | la grande menzogna | Santanchè accusa | cosa c' è dietro ai prezzi-choc

Open

Il nuovo SUV di segmento B della casa americana di Stellantis ha ottenuto 328 punti, con un... Jeep Avenger è disponibile in Italia sia in versione full electric che con il 1.2da 100 CV ...... io anzi ribadisco che la gran parte dei benzinai si sta comportando conresponsabilità e ... perché quando si parla per settimana del prezzo dellaa 2,5 euro quando il prezzo della ... Trieste e Gorizia, il grande ritorno delle file al confine con la ... I prezzi dei carburanti sono aumentati soprattutto in due paesi europei a forte tassazione: l'Italia e la Francia.Ascolta l'articolo Tornano a salire oggi in Italia i prezzi consigliati di benzina e diesel dei maggiori marchi. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati però si riversano invece i ribassi dei gio ...