Benzina | fumata grigia dopo l’incontro con i sindacati | lo sciopero resta Landini | “Paghiamo noi le marchette elettorali”

(Di venerdì 13 gennaio 2023)altra governo ei. I gestori dei distributori confermano loper il 25 e 26 gennaio. I partecipanti al faccia a faccia concordano sul fatto che esistano margini di discussione per scongiurare lo stop. Alche si è svolto a palazzo Chigi ha partecipato anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Il confronto segue le polemiche dei giorni scorsi innescate dal brusco rialzo dei prezzi di gasolio edovuto all’eliminazione dello sconto sulle accise deciso dal governo Meloni. Diversi esponenti dell’esecutivo hanno accusato i gestori di comportamenti speculazioni, affermazioni che però non trovano conferma nei dati sui rincari. I distributori hanno categoricamente respinto le accuse e lamentano ...

Money.it

Nulla da fare,nera. E a sostegno della decisione dell'esecutivo arrivano anche gli ... Ora lo sconto sull'accisa viene tolto perché il prezzo die gas è sceso molto, tornando agli stessi ...Salerno . Il mini - ritiro invernale servirà alla Salernitana per metterenelle gambe e arrivare pronta alla ripresa del campionato. Ma in Turchia, dove oggi è in ... Incontro per Demme:... I benzinai rispondono a Meloni: “La speculazione non ci conviene. Il ... Il kickboxer provoca l'attivista su Twitter e dà le prove per l'accusa di traffico di esseri umani Gretina batte cretino. Ed è giusto così. Se uno è talmente stolto da vantarsi delle emissioni che pro ...