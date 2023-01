Benzina e diesel | incontro Governo - sindacati Spiragli sullo sciopero - Economia - quotidiano net

Il governo ha convocato i benzinai a Palazzo Chigi. Congelata la serrata indetta per il 25 e il 26 ...Elaborazioni a cura di 'Quotidiano Energia' . Quotazioni internazionali diancora in salita ma sulla rete nazionale si registrano nuovi ritocchi al ribasso sui prezzi raccomandati dei due carburanti. A muoversi oggi e' Tamoil che riduce di 1 centesimo ...Il prezzo della benzina in Italia continua a crescere, ma la colpa non è solo del taglio degli sconti sulle accise. Vediamo nel dettaglio.Quanto costa la benzina in Europa In questo momento ... Lo stesso si può dire del diesel che, sempre stando alle rilevazioni svolte dalla Commissione europea lo scorso 2 gennaio, si attesta al costo ...