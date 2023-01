Benzina | bonus 200 euro per i dipendenti prorogato a tutto il 2023 | come funziona e chi può richiederlo

Corriere della Sera

da 200 euro, ecco come funziona la misura e come richiedere il buono carburante 2023. Con il Decreto Trasparenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio, vengono riproposti i ...Il Consiglio dei ministri è intervenuto con alcune modifiche al decreto legge sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti. Come funziona questo sconto, a chi è rivolto e quali sono le modalità di ... Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti, proroga per tutto il 2023: cos’è, chi ne ha diritto Bonus benzina esentasse per i dipendenti prorogato al 2023. Lo annuncia Palazzo Chigi: «Il Consiglio dei ministri è intervenuto per approvare alcune modifiche al ...Il Consiglio dei ministri ha modificato il decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti: il bonus benzina da 200 euro per i dipendenti è ...