BENTORNATO ALE!

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Salvi dall’ Ascoli Calcio. Oltre 100 presenze con la nostra maglia in tre campionati dal 2015 al 2018.Protagonista assoluto di una promozione dalla Serie C e di due campionati di vertice in Serie B. Dopo Cittadella una stagione a Palermo, due al Frosinone prima di approdare nell’estate 2021 all’ Ascoli. Ad Alessandro il nostroin granata, felici di poterlo rivedere in azione nuovamente con la nostra maglia nel girone di ritorno. Salvi ed il Direttore Marchetti stamattina in sede a Cittadella per le firme. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.