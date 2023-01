Benjamin Mendy è stato scagionato da sei accuse di stupro Guardian

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il calciatore del Manchester Citydichiarato non colpevole di aver violentato quattro donne e di averne aggredita sessualmente un’altra nella sua villa del Cheshire. Questo quanto riportato dalsulla vicendache eraaccusato di sette capi d’accusa dicontro quattro donne, un’accusa di tentatocontro una quinta donna e un’ulteriore accusa di violenza sessuale contro una sesta donna, dopo esserearrel’11 novembre 2020. Ai giudici il difensore aveva spiegato che le donne gli saltavano letteralmente addosso da quando aveva 18 anni e giocava nel Marsiglia “So di non essere Brad Pitt, ma le donne mi sono saltate addosso, non per il mio aspetto ma per il ...

TUTTO mercato WEB

Il calciatore franceseè stato dichiarato non colpevole per le accuse di sei stupri e di un'aggressione sessuale da una giuria popolare nel Regno Unito, che non ha ancora emesso un verdetto su altri due capi ...LONDRA (Regno Unito) - Il terzino sinistro del Manchester Cityè stato dichiarato non colpevole per sei accuse di stupro , tutte con verdetto unanime, mentre non ce n'è stato uno per un settimo capo d'imputazione. Le accuse mosse al calciatore ... Benjamin Mendy e il processo per stupro: dichiarato non colpevole per 6 capi d'imputazione Il difensore della Francia e del Manchester City Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di aver stuprato quattro donne e aver aggredito ...Il difensore del Manchester City, Benjamin Mendy è stato dichiarato innocente di sette delle nove accuse contro di lui. Dopo un processo durato quasi cinque mesi, il difensore francese è stato assolto ...