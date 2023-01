Benevento favorito sul Cosenza in una sfida avara di reti | le quote

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTerminato il girone di andata con il “Boxing Day”, riparte la Serie B con la 20^ giornata. Una delle sfide più interessanti e aperte del weekend è senza dubbio quella tra il, ultimo della classe, e ilquattordicesimo in classifica. Gli uomini di Cannavaro, con solo due lunghezze di vantaggio sulla quota salvezza, cercano invece la rincorsa alla zona playoff distante appena quattro punti. Per centrare questo obiettivo servirà partire con un successo, offerto a 2,25. Sale invece a 3,15 il pareggio, mentre il colpo calabrese – come nel match di andata – si gioca a 3,30. Entrambe le formazioni hanno segnato 17 gol nelle prime 19 gare, meno di un gol a partita, numeri che fanno propendere i bookie per l’Under 2.5, in vantaggio a 1,60 sull’Over 2.5 visto a 2,20. Per il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a ...