Belen pubblica una foto dal passato e scatena i social gli haters la attaccano

Contra-Ataque

Con la sua spiccata ironia, la iena di Mediaset hauna foto in cui è steso accanto a ... Leggi anche >Rodriguez, la figlia Luna la chiama 'papà': lei reagisce così Non è la prima volta ...... Le Iene nella versione- Mammuccari e la staffetta tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis con ... da una situazione incresciosa quanto complessa a livello di immagine(e non solo) per quanto ... Gf Vip Oriana cita la Rodriguez: la reazione di Belen è da applausi Belen Rodriguez pubblica una foto del passato, molti notano la somiglianza con Santiago, altri con Luna Marì. Qualche utente la offende "Bruttina". Belen Rodriguez è di certo una delle donne più belle ...Un po' Santiago, un po' Luna Marì. Belen Rodriguez ha condiviso una foto del suo passato su Instagram, accendendo il dibattito tra i follower sulla somiglianza con ...