Bautista-Kwon in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Adelaide 2 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) RobertoAgut affronterà Soonwoonelladel torneo ATP 250 di. Lo spagnolo si conferma una garanzia nella parte iniziale di stagione e, per l’ottava volta negli ultimi 11 anni, raggiunge unaAtp nel mese di gennaio. Decisivo il successo in semicontro il beniamino di casa nonché campione uscente Thanasi Kokkinakis. A contendergli il titolo troverà il sudcoreano, in versione Uma Thurman in Kill Bill in termini di “vendetta” (ovviamente sportiva). Sconfitto all’ultimo turno di qualificazione da Machac, è stato ripescato come lucky loser ed ha battuto al primo turno proprio Machac. Poi ha sconfitto Carreno Busta (contro cui aveva perso entrambi i precedenti), Mikael Ymer (che l’aveva battuto proprio ad ...