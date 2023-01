Bautista Agut | urlo ad Adelaide | Kokkinakis ko | finale con Kwon

OA Sport

Gennaio torna il mese di Roberto. Lo spagnolo, numero 26 del mondo, ha superato 76(4) 36 63 Thanasi Kokkinakis, che è nato ad Adelaide e l'anno scorso proprio qui, nel secondo dei due ATP 250 organizzati prima dell'...Matteo, qualora arrivasse indenne al terzo turno, troverebbe molto probabilmente Roberto. Quest'ultimo rappresenta uno degli spagnoli più atipici della storia dato che esprime il suo ... ATP Adelaide 2 2023: Kokkinakis in semifinale e sfiderà Bautista Agut. Avanti anche Draper e Kwon Gennaio torna il mese di Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo, numero 26 del mondo, ha superato 76(4) 36 63 Thanasi Kokkinakis, che è nato ad ...L’inglese supera Brooksby in due set, il francese beneficia del forfait del connazionale Lestienne. Saranno loro due a contendersi il titolo in Nuova Zelanda ...