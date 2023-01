Battaglia casa per casa a Soledar

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ecco il centro della guerra in Ucraina. Siamo a, cittadina strategica dato che si trova lungo la direttrice per Bakhmut. È qui che da giorni i russi stanno cercando di sfondare le difese di Kiev impegnando un gran numero di soldati, soprattutto quelli appartenenti alle milizie Wagner il cui capo ieri aveva annunciato la conquista della città salvo poi essere smentito persino dal ministro della difesa russo. Si combatte comunqueperin una città ridotta ad un cumulo di macerie.

Prima Monza

...in cielo con gli angeli' La tragedia La bambina ha avuto un improvviso arresto cardiaco ine i ... Ogni tentativo di salvare la vita di Pamelasi è rivelato inutile e la piccola è morta ...Il quotidiano racconta che laqui si è trasformata in un feroce scontro a fuoco tra ... Quello che la rende molto attraente è che ti senti a". Daniel Reichel E' battaglia tra Sala e Borella: "Prima va a casa, meglio è per la città" Contro l’allargamento di una delle miniere di carbone più grande d’Europa, da giorni va avanti lo sgombero e la resistenza del villaggio ...Il militare tedesco fu catturato nella battaglia per la Liberazione di Ravenna. Con lui aveva delle diapositive, conservate per oltre 70 anni dal partigiano Antonino Amadei ...