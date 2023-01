Batman | Matt Reeves ha un grande piano per il Bat-verse al di fuori del DCU

ComingSoon.it

Una tendenza che, stando alle parole diReeves, non verrà replicata nel sequel di The. Già nel primo capitolo, del resto, la battaglia fra l'Enigmista e Bruce Wayne è giocata sul filo ...Come cambieranno i piani diReeves per il futuro di Thecon la nascita dei DC Studios Parlando ai microfoni di Yahoo Entertainment ,Reeves ha precisato che ha già avuto modo di ... The Batman - Matt Reeves rivela dettagli sul sequel: "Il centro ... Il regista Matt Reeves ha dichiarato di aver parlato con James Gunn: anche il CEO dei DC Studios vuole che il Batverso di The Batman possa mantenersi e svilupparsi.Nessun villain pronto a rubare la scena al Batman di Robert Pattinson, come spesso accade nelle pellicole sul Cavaliere Oscuro. Parola del regista, Matt Reeves.