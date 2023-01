Basket | Serie A 2022-2023 | fari puntati su Milano-Tortona | attenzione a Virtus Bologna-Reyer Venezia e Trento-Reggio Emilia

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la 15ma giornata delladi. Tra sabato e domenica scenderanno in campo tutte le sedici squadre presenti nel campionato italiano e il divertimento di certo non mancherà. Si comincerà sabato alle ore 20:00 con l’anticipo (l’unico di domani) tra Treviso e Trieste. Sia i veneti (quindicesimi) sia la squadra di Marco Legovich (13ma) si trovano momentaneamente nei bassifondi della classifica e questo sarà dunque uno scontro importantissimo in chiave salvezza. Si passerà poi a domenica, dove ad aprire il programma ci saranno Varese e Napoli alle 15:00. Qui la compagine lombarda, attualmente sesta (record 8-6), proverà a dare continuità dopo la bella vittoria contro Brindisi, mentre dall’altra parte i ragazzi di Maurizio Buscaglia cercheranno un’altra affermazione di ...