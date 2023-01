Basket | Nba Doncic vince duello con James | Lillard trascina Cleveland

Sky Sport

Nella notte italiana della regular - season dell', i texani si impongono dopo un overtime per 119 - 115 con 35 punti del play - guardia sloveno, capace di centrare la sua decima tripla doppia ...In programma anche gli incontri dicon l'Eurolega e l'immancabile spettacolo dell'nella notte. Ecco il palinsesto di venerdì 13 gennaio. NBA, i risultati di oggi: Doncic batte LeBron, Lillard ne fa 50 ma perde, Brooklyn ko BROOKLYN (Stati Uniti) - Quinta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che espugnano Brooklyn con un perentorio 109-98. Decisivo Jayson Tatum, protagonista con 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Nets ...Lo sloveno ancora decisivo per Dallas, Lakers battuti a domicilio all'overtime ROMA (ITALPRESS) - Va a Luka Doncic il duello tra campioni con ...