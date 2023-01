Basket in lutto | addio a John Leslie Fultz | idolo della Virtus Bologna

(Di venerdì 13 gennaio 2023)inper la morte, a 75 anni, di, papà dell’altro pro’ Robert e miglior marcatore del campionato italiano nel 1971-72, segnando 655 punti con la Norda. La prima squadra dell’ala statunitense in Italia è però la Ignis Varese, con cui nel 1970 vince la Coppa Intercontinentale e, a fine stagione, raggiunge la finale di Coppa dei campioni, andata al CSKA Mosca. Per la stagione successiva accetta l’ottimo contratto offerto dal presidenteGianluigi Porelli e si trasferisce a. La squadra stava cercando un rilancio dopo tre stagioni mediocri, durante le quali alle partite interne assistevano in media solo 2 000 spettatori. L’arrivo difa rinascere la passione dei ...

