Basket femminile | Serie A1 2023 | Schio vuole continuare a dettare legge | Virtus Bologna e Reyer Venezia cercano di rimanere in scia

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto è pronto per il weekend disui campi italiani. Nel fine settimana, infatti, scendono in campo le squadre impegnate nellaA1 per la sedicesima giornata della regular season 2022-. Scopriamo insieme le partite che ci attendono per il massimo Campionato Nazionale della palla a spicchi in ambito. Un solo anticipo previsto domani sabato 14 gennaio tra San Giovanni Valdarno e(ore 19:00). Le padrone di casa attualmente sono il fanalino di coda con due soli punti all’attivo (al pari di Bre), mentre le V-nerediinalla capolistacon quattro punti da recuperare (30 contro 26)....