Basket | Eurolega | l’Olimpia Milano si sveglia troppo tardi | al Forum passa anche il Kaunas

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si è conclusa da poco la sfida valevole per la diciannovesima giornata dell’ditra l’EA7 Emporio Armanie lo Zalgiris. Per i biancorossi era, forse, l’ultima occasione per provare a salvare la stagione europea e restare in corsa, almeno virtualmente, per i playoff. Per i lituani, invece, la chance di consolidare la posizione nella top 8. Ecco come è andata. EA7 EMPORIO ARMANI– ZALGIRIS61-66 Serve oltre un minuto di gioco alper vedere un canestro ed è Pippo Ricci a dare il via alle danze con una giocata da tre punti. È però, l’unico momento positivo dei primi dieci minuti per, che ancora una volta fatica in maniera incredibile al tiro, sbaglia tantissimo e mostra di avere pochissima fiducia ...