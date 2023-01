Bartomeu e la chat segreta con gli insulti a Messi | ‘Messaggi privati | parte della libertà d’espressione’ | Estero

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 19:31:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Josep Mariasi difende dopo il casotra dirigenti del Barcellona nella quale sono stati scritti pesantia Lionel(“Nano ormonato” e “Topo di fogna” tra questi). L’ex presidente blaugrana ha affidato il proprio pensiero a un comunicato: “Rispetto ai commenti suche, lo ricordo, si basano su messaggi fatti nella sfera privata, posso dire che fannoindividuale di espressione di ognuno, anche se io ho un’opinione differente. In questo senso ripeto quanto ho detto pubblicamente in diverse occasioni: lasciare andare Leo, ...

È il 31 gennaio 2021 e in un messaggio rivolto al presidente, Gomez Ponti definisce Messi 'topo di fogna' e 'nano'. E nella chat, tra l'altro, viene rivelato un presunto messaggio della ... L'ex presidente blaugrana si difende dopo la pubblicazione delle chat WhatsApp e sottolinea: "Lasciar andare Leo è stato un errore sto ..."