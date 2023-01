Barcellona | il figlio di Ronaldinho nelle giovanili

Calciomercato.com

'Topo di fogna', 'Nano ormonizzato', in riferimento a Leo Messi. 'di puttana', per Gerard Piqué. No, non sono insulti pronunciati sui social da anonimi leoni ...i massimi dirigenti del...Joao Mendes de Assis Moreira,di Ronaldinho , potrebbe giocare nel. La strada è ancora lunga, ma l'erede dell'ex stella blaugrana ha avuto la possibilità di allenarsi con le giovanili dei catalani dopo aver ... Barcellona, il figlio di Ronaldinho è ad un passo! CALCIOMERCATO - Vi ricordate Ronaldinho Come ci si può dimenticare, soprattutto per i tifosi del Barcellona. Ora, per i blaugrana, potrebbe presto firmare ...BARCELLONA - Ronaldinho di nuovo al Barcellona Sì possibile, ma non si tratta dell'ex numero 10 blaugrana. Stiamo parlando del figlio, Joao Mendes de Assis Moreira. Come riporta Sport, il presidente ...