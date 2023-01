Banshees of Inisherim | recensione | gli spiriti e i demoni dell’isola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Buona fortuna. Per qualsiasi ragione combattiate”. Una frase, questa, all’apparenza così semplice, ma che ben ritrae l’idea dell’assurdità della guerra, che è proprio uno dei fili conduttori di “of”, film del 2022 scritto e diretto da Martin Mcdonagh e vincitore di ben 3 Golden Globes. Il film, approdato in Italia con il titolo “Gli”, uscirà nelle sale il 2 febbraio 2023. Si tratta di un’ispirata tragicommedia, metafora della profonda necessità umana di riconnessione e, al contempo, messa in scena di una lotta fratricida che riprende quella che sconvolge l’Irlanda negli anni della sanguinosa Guerra Civile.of: il conflitto e la voglia di immortalità su un’isola ai confini del mondo In foto, la locandina del film con ...