Baby gang | Cirillo | “Istituzioni e politica siano in prima linea per arginare il fenomeno”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 6,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di essere parte di unae l’8% di aver usato un’arma, il 16% di aver commesso atti vandalici: la fotografia scattata, non molto tempo fa, dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza conferma che l’impegno dellerispetto al ‘’ delleè stato insufficiente e poco incisivo. L’utilizzo sempre più diffuso dei social media alimenta ulteriormente ildelle, è impressionante il numero di video che spopolano in rete e che riprendono risse, pestaggi, atti vandalici e di bullismo. La rete favorisce oltre al coinvolgimento di un numero maggiore di giovanissimi perfino l’organizzazione degli atti violenti che vengono ...

Notizie Calcio -e violenza ultra, due fenomeni inquietanti e strettamente collegati secondo il Viminale. Durante il dibattito di ieri del ministro dell'Intero Matteo Piantedosi, infatti, si è fatto ...E' un passaggio del provvedimento del gip di Milano Guido Salvini che ha respinto una richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa di Zaccaria Mouhib, in arte, il 21enne finito ... "Se chiamate i carabinieri vi uccido", baby gang minaccia di morte due 17enni Napoli, 13 Gennaio - “Il 6,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di essere parte di una baby gang e l’8% di aver usato un’arma, il 16% di aver ...Il rapper Baby Gang resta in carcere: è stata rigettata la richiesta di trasferire il ragazzo agli arresti domiciliari in una comunità, presentata ...