Avvocato insulta la collega in maternità | «Hai riscosso lo stipendio seduta sul divano» E lo studio lo licenzia

ilmessaggero.it

la collega in maternità: 'Hai riscosso lo stipendio seduta sul divano'. E lo studio lo licenzia IL TEST Il primo test del robot -si terrà fra qualche settimana in una ...Il messaggio reso pubblico e le scuse Una volta emerso il messaggio con gli insulti alla collega, seppur non fosse stato nominato come responsabile, l'Jon Dileno ha confermato alla testata ... Avvocato insulta la collega in maternità: «Hai riscosso lo stipendio seduta sul divano». E lo studio lo licenz Una avvocatessa di Cleveland, negli Stati Uniti ha lasciato lo studio per cui lavorava, lo Zashin & Rich, al termine del congedo di maternità. La notizia ha mandato su tutte le furie ...«Insultava e picchiava la mamma. E quando mi intromettevo succedeva anche a me». Padre padrone condannato a 3 anni e mezzo di carcere per maltrattamenti in famiglia. A trascinare ...